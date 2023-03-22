Юран является одним из кандидатов на пост главного тренера «Торпедо»

Сергей Юран является одним из кандидатов на должность главного тренера «Торпедо», сообщает Sport24.

Как отмечает источник, имя нового тренера команды должны объявить 25 марта.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с Андреем Талалаевым.

50-летний специалист возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.