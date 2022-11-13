Валерий Гладилин: «Спартак» способен побороться с «Зенитом» за титул»

Гладилин заявил, что «Спартак» может побороться за чемпионство с «Зенитом»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу красно-белых над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«У «Спартака» есть шансы на чемпионство. Ребята поверили себя, но, чтобы победить «Зенит» в итоговом зачете, нельзя терять очки. Нужно побеждать в каждой игре, потому что питерцы редко допускают ошибки. Но даже если «Спартак» займет и второе место в этом сезоне, то это все равно будет хорошим результатом, потому что виден прогресс молодых игроков, они окрепнут и наберутся опыта — это предпосылки для дальнейшей борьбы с «Зенитом», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

12 ноября в составе красно-белых в матче с «Локомотивом» голы забили Квинси Промес и Данил Пруцев.

«Спартак» занимает второе место после 17 туров в чемпионате России с 36 очками. Красно-белые отстают от «Зенита» на 6 баллов.