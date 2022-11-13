«Химки» — «Сочи»: Сарвели удвоил преимущество гостей

Читать «СЭ» в

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели забил на 84-й минуте матча против «Химок» в 17-м туре РПЛ — 2:0.

Джорджевич ударил по мячу, затем случился рикошет от защитника подмосковной команды, и Сарвели, который оказался в одиночестве перед воротами, забил.