Дзюба дебютирует за «Локомотив» в товарищеском матче с «Уралом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба попал в стартовый состав команды на товарищеский матч против «Урала».

Для 34-летнего форварда это станет дебютом в составе московской команды.

Также в составе москвичей проведет первый матч после возвращения в команду защитник Игорь Смольников.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичев, Конти, Смольников, Баринов, Щетинин, Миранчук, Камано, Глушенков, Дзюба.