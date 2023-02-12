Дзюба дебютирует за «Локомотив» в товарищеском матче с «Уралом»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба попал в стартовый состав команды на товарищеский матч против «Урала».
Для 34-летнего форварда это станет дебютом в составе московской команды.
Также в составе москвичей проведет первый матч после возвращения в команду защитник Игорь Смольников.
«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичев, Конти, Смольников, Баринов, Щетинин, Миранчук, Камано, Глушенков, Дзюба.
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|
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|10
|5
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|32-23
|35
|
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|4
|33-21
|29
|
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|17
|8
|5
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|
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|Ахмат
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|4
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|
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|17
|7
|4
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|13
|
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
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15
|Химки
|17
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|3
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|16-36
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|
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|3
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|
Олег Дмитриев
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|16
|1
|3
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Торпедо М
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