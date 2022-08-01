Экс-игрок «Спартака-2» Оганесян: «Есть желание вернуться обратно в клуб. Буду выкладываться на максимум»

Экс-игрок «Спартака-2» Степан Оганесян в разговоре с «СЭ» заявил о желании вернуться в московскую команду.

«Понятное дело, что у меня есть желание вернуться обратно и закрепиться в «Спартаке». Как будет в будущем, сложно сказать, посмотрим. Я буду усердно работать для этого и выкладываться на максимум своих возможностей», — сказал Оганесян «СЭ».

23 мая «Спартак» объявил о закрытии второй команды из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей.