Экс-игрок «Спартака-2» Оганесян: «Есть желание вернуться обратно в клуб. Буду выкладываться на максимум»
Экс-игрок «Спартака-2» Оганесян заявил о желании вернуться в московскую команду
Экс-игрок «Спартака-2» Степан Оганесян в разговоре с «СЭ» заявил о желании вернуться в московскую команду.
«Понятное дело, что у меня есть желание вернуться обратно и закрепиться в «Спартаке». Как будет в будущем, сложно сказать, посмотрим. Я буду усердно работать для этого и выкладываться на максимум своих возможностей», — сказал Оганесян «СЭ».
23 мая «Спартак» объявил о закрытии второй команды из-за вынужденного сокращения бюджета клуба и финансовых сложностей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
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30 тур
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
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