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Сегодня, 10:45

Оганесян: «Спартак» может претендовать на чемпионство, они дадут бой «Зениту»

Нападающий «Оренбурга» Оганесян высказался о конкуренции «Спартака» и «Зенита»
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в разговоре с «СЭ» высказался о конкуренции «Спартака» и «Зенита».

«По вчерашнему результату и так все понятно. Они хорошо сыграли, показывали атакующий спартаковский футбол, играли контроль мяча. Поздравляю красно-белых с победой. Я бы не сказал, что они победили нас на классе. Возможно ли конкурировать с «Зенитом»? Думаю, «Спартак» каждый сезон может претендовать на чемпионство. Они дадут бой «Зениту», у них есть шансы», — сказал Оганесян «СЭ».

31 июля «Спартак» дома обыграл «Оренбург» со счетом 4:1. Московская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 7 очков.

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ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 1 : 0
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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