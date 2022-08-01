Оганесян: «Спартак» может претендовать на чемпионство, они дадут бой «Зениту»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян в разговоре с «СЭ» высказался о конкуренции «Спартака» и «Зенита».

«По вчерашнему результату и так все понятно. Они хорошо сыграли, показывали атакующий спартаковский футбол, играли контроль мяча. Поздравляю красно-белых с победой. Я бы не сказал, что они победили нас на классе. Возможно ли конкурировать с «Зенитом»? Думаю, «Спартак» каждый сезон может претендовать на чемпионство. Они дадут бой «Зениту», у них есть шансы», — сказал Оганесян «СЭ».

31 июля «Спартак» дома обыграл «Оренбург» со счетом 4:1. Московская команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 7 очков.