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Сенников — о матче «Зенит» — «Локомотив»: «Хозяева победят 3:2 или 2:1»

Сенников считает, что «Зенит» победит «Локомотив»
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче железнодорожников против «Зенита» в 27-м туре Тинькофф РПЛ. Сенников считает, что команды покажут результативный футбол и питерцы одержат победу.

«Думаю, что будет результативный матч, потому что «Локомотив» играет в такой футбол: много пропускает, много забивает. Учитывая, что «Зенит» играет дома, то он вдвойне будет опасен в атаке. Команде Семака нужно побеждать, но проблемы в обороне могут повлиять на исход матча. Думаю, что «Зенит» все равно победит со счетом 3:2, 2:1», — цитирует Сенникова Eurostavka.

В турнирной таблице чемпионата «Зенит» идет на первом месте с 58 очками после 26 туров. «Локомотив» — пятый (41 очко и один матч в запасе).

Матч состоится в Санкт-Петербурге 30 апреля. Начало — в 19.30.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/sennikov-problemy-v-oborone-zenita-mogut-povliyat-na-ishod-matcha-s-lokomotivom

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Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Дмитрий Сенников
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
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 11
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