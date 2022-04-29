Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче железнодорожников против «Зенита» в 27-м туре Тинькофф РПЛ. Сенников считает, что команды покажут результативный футбол и питерцы одержат победу.

«Думаю, что будет результативный матч, потому что «Локомотив» играет в такой футбол: много пропускает, много забивает. Учитывая, что «Зенит» играет дома, то он вдвойне будет опасен в атаке. Команде Семака нужно побеждать, но проблемы в обороне могут повлиять на исход матча. Думаю, что «Зенит» все равно победит со счетом 3:2, 2:1», — цитирует Сенникова Eurostavka.

В турнирной таблице чемпионата «Зенит» идет на первом месте с 58 очками после 26 туров. «Локомотив» — пятый (41 очко и один матч в запасе).

Матч состоится в Санкт-Петербурге 30 апреля. Начало — в 19.30.