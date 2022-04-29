«Спартак» пожелал Джано удачи после завершения карьеры

«Спартак» в Telegram-канале отреагировал на новость о том, что бывший полузащитник московского клуба Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры.

«Сегодня Джано Ананидзе объявил о завершении игровой карьеры. Спасибо за все, Джано! Желаем всего наилучшего», — гласит сообщение.

29-летний Ананидзе был в системе «Спартака» с 2007 по 2019 год. Всего за столичный клуб он провел 146 матча, забил 16 мячей и сделал 17 результативных передач. В 2017-м он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В составе сборной Грузии полузащитник провел 45 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.