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«Спартак» пожелал Джано удачи после завершения карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
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«Спартак» в Telegram-канале отреагировал на новость о том, что бывший полузащитник московского клуба Джано Ананидзе объявил о завершении карьеры.

«Сегодня Джано Ананидзе объявил о завершении игровой карьеры. Спасибо за все, Джано! Желаем всего наилучшего», — гласит сообщение.

29-летний Ананидзе был в системе «Спартака» с 2007 по 2019 год. Всего за столичный клуб он провел 146 матча, забил 16 мячей и сделал 17 результативных передач. В 2017-м он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В составе сборной Грузии полузащитник провел 45 матчей, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Джано Ананидзе
ФК Спартак (Москва)
0
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
 - : -
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Рубин – Сочи
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