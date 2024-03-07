Жоаозиньо: «Хочется, чтобы «Краснодар» в этом сезоне стал чемпионом!»

Полузащитник «Новоризонтино» Жоаозиньо в разговоре с «СЭ» высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

«Хорошо, что есть интрига в этом сезоне. Долго играл за «Краснодар», конечно, болею за команду! Очень хочется, чтобы в этом сезоне команда стала чемпионом! Надеюсь на это!» — сказал Жоаозиньо «СЭ».

После 19 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Зенит» идет на второй строчке — 37 очков.