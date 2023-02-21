Экс-игрок «Краснодара» Рейхмен рассказал о «правиле зайца» от Гончаренко

Воспитанник «Краснодара» Богдан Рейхмен рассказал о тренерских методиках Виктора Гончаренко.

«Помню первую тренировку у Гончаренко. Он спросил: «Знаешь мое правило зайца?» Я удивился: «В смысле? Что за заяц?» — «Ты должен быть как заяц. Когда на тебя охотятся, даже если ты упадешь, то должен вставать и опять бежать. Неважно, сколько раз тебя подбили, как бы тебе ни было плохо — надо подниматься. Должен до смерти бежать», — приводит слова Рейхмена Sport24.

Рейхмен воспитывался в молодежной системе «Краснодара» в 2014-2018 годах.