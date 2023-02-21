Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:53

Селюк раскритиковал «Зенит» за большое количество бразильцев в составе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал «Зенит» за большое количество бразильцев в составе.

«Трансферная кампания «Зенита»? Хотелось бы узнать, кто из российских клубов вообще провел сильную трансферную кампанию. Если взять «Зенит», то у них все меняется: один бразилец туда, другой — сюда. Не ясно, кто идет из «Зенита», кто — в «Зенит». Они как на рынке в Турции. Я говорил, говорю и буду говорить: большое количество бразильцев приводит только к отрицательному результату. Это аксиома. «Зенит» уже со «Спартаком» играет 0:0 и проигрывает иранской команде. Пусть мне покажут клуб, где большое количество бразильцев, но этот клуб чего-то достиг. «Шахтер»? Это все было когда-то. Сейчас футбол более атлетичный и агрессивный. Это как Неймар, который вечно падает и кривляется, а от него хотят избавиться», — приводит слова Селюка Legalbet.

В 17 турах нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу.

В составе клуба из Санкт-Петербурга числятся семь бразильских игроков: Дуглас Сантос, Родригао, Вендел, Клаудиньо, Ренан, Мантуан и Малком.

Источник: https://legalbet.ru/news/selyuk-o-zenite-bolshoe-kolichestvo-braziltcev-privodit/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Селюк
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маркао: «У Малкома и Клаудиньо есть футбольные качества, чтобы попасть в сборную Бразилии»

Экс-игрок «Краснодара» Рейхмен рассказал о «правиле зайца» от Гончаренко
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости