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21 марта, 17:44

Танасиевич — о драке с Веллитоном: «Закусились на 5–7 секунд, и нас разняли»

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Экс-защитник «Динамо» Йован Танасиевич рассказал о драке с бывшим нападающим «Спартака» Веллитоном.

«Веллитон пошел в стык с Габуловым — мог перепрыгнуть через Володю, но двинул ногой в голову и сломал ему челюсть. У меня уже была желтая, и я не мог жестко вступиться за нашего вратаря — тогда бы оставил «Динамо» вдесятером.

И вот на сборах пришло время для ответа. Несколько раз катился под него в подкатах, провоцировал. Потому что не понимал, зачем он так поступил с Габуловым. После той ситуации с Володей он же еще с Акинфеевым пошел в стык, там Игорь кресты порвал. Тогда Веллитон занервничал, мы начали толкаться, а потом он и с кулаками на меня пошел. Закусились на 5–7 секунд, и нас разняли»— приводит слова Танасиевича Sport24.

Танасиевич выступал за «Динамо» с 2003 по 2010 год. Всего за бело-голубых он провел 149 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. В данный момент 46-летний специалист занимает должность скаута в московском клубе.

Источник: Sport24
Веллитон Соарес де Мораис (Веллитон)
Йован Танасиевич
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
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Сочи – ЦСКА
 2 : 2
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Балтика – Пари НН
 2 : 0
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Спартак – Урал
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Факел – Оренбург
 0 : 0
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Рубин – Ахмат
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