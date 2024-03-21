Бозов — о встрече с Моуринью: «Жозе сказал, что я молодец и у меня большое будущее»

Защитник Никита Бозов из молодежной команды «Спартака» в интервью «СЭ» вспомнил приезд известного португальского тренера Жозе Моуринью в Тарасовку.

«Честно говоря, о той встрече даже нечего вспомнить. Моуринью дал упражнение и сказал, что я молодец и у меня большое будущее! Конечно, в детстве было удивление: сам Жозе! А сейчас просто вспоминаю с радостью», — сказал Бозов «СЭ».

В декабре «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которая была расформирована в 2022 году. Главным тренером «Спартака-2» стал экс-защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, ранее возлавлявший «Звезду» из Санкт-Петербурга.

Зарина Халимхонова