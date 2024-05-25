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Сегодня, 11:50

Экс-игрок «Динамо» Колыванов считает уникальным нынешний сезон РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов признался, доволен нынешним сезоном чемпионата России и считает, что у бело-голубых больше шансов на победу в РПЛ.

«Чемпионат получился уникальным. В верхней и в нижней частях таблицы все до сих пор непонятно. «Балтика» до сих пор может попасть в стыки, а «Динамо» стать чемпионом. Думаю, все болельщики в восторге, потому что все привыкли, что «Зенит» за пять туров до конца становится чемпионом. Питерцы рано уверовали в свою победу, поэтому и потерял свои позиции. Но от «Динамо» тоже никто не ожидал серии из шести побед. Многие матчи выигрывали на зубах. Кто заслужил? Я не знаю. «Но больше шансов на победу всё-таки у «Динамо», — цитирует Колыванова «Евро.Футбол.Ру».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005642552_kolyivanov_pitercyi_rano_uverovali_v_svoyu_pobedu_v_rpl
Игорь Колыванов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

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Константин Тюкавин

Динамо

 15
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Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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ЦСКА

 23 1 9
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