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10 ноября, 16:57

Алдонин о работе Федотова в ЦСКА: «Положительного больше, чем отрицательного»

Алдонин оценил работу Федотова в ЦСКА в первой половине сезона РПЛ
Руслан Минаев
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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о работе главного тренера армейцев Владимира Федотова в первой половине сезона РПЛ.

«Думаю, что по первой половине сезона положительного было больше, чем отрицательного, а итоги надо проводить в конце сезона. Если брать промежуточные, то ЦСКА показывает неплохой футбол. Да, есть потери очков, когда никто не ожидает, но, тем не менее, и Чалов высокий уровень показывает, но опять же не хватает запаса прочности и класса, чтобы выжимать максимум из игр, которые складываются не лучшим образом. Это делается из индивидуального мастерства, опыта команды», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

После 16 туров РПЛ ЦСКА с 29 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.

В топ-3 — «Ростов», «Спартак» и лидер — «Зенит».

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-fedotovu-neobkhodimo-dva-tri-goda-chtoby-postroit-tsska-1409559/

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23%

1.71

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21%

1.73
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Бразилия 4
Корея 1
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Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Евгений Алдонин
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0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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