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Бышовец: «Замена Гаранина на Точилина в «Сочи» может себя оправдать»

Бышовец прокомментировал возможный уход Гаранина с поста главного тренера «Сочи»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал возможный уход Вадима Гаранина с поста главного тренера «Сочи».

«Гаранину пришлось очень сложно в «Сочи». У него не было опыта работы с командой, которая занимала бы высокие места. Тем более перед началом нынешнего розыгрыша чемпионата команду покинули Родригао и Кассьерра. Все эти потери создавали проблемы, связанные с результатом. Думаю, не нужно приглашать нового тренера. Есть Точилин. Тандем Гаранина с Точилиным себя не оправдал. Тренерская перестановка не повлияет на результаты в последних двух турах. Замена Гаранина на Точилина может себя оправдать», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что 51-летний Гаранин 2 ноября был отстранен от работы с «Сочи», а Александр Точилин будет руководить командой до зимнего перерыва.

«Сочи» с 21 баллом занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 16-м туре команда сыграет со «Спартаком».

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/anatolij-by-shovets-zamena-garanina-na-tochilina-mozhet-sebya-opravdat/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.0170456465
Александр Точилин
Анатолий Бышовец
ФК Сочи
Вадим Гаранин
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Динамо

 5
И К Ж
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