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Сегодня, 18:13

«Химки» рассказали, кто будет руководить командой во время дисквалификации Гогниева

Сергей Разин
корреспондент
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Старший тренер «Химок» Бранимир Петрович будет руководить командой во время дисквалификации главного тренера Спартака Гогниева, сообщается на официальном сайте клуба.

40-летний серб будет заменять Гогниева в ближайших матчах против «Оренбурга» (4 ноября) и «Сочи» (13 ноября), а также в игре с «Факелом», которая пройдет в марте следующего года.

Гогниева отстранили за поведение во время матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6). Тренер был удален после первого тайма за споры с главным арбитром встречи Яном Бобровским, позднее он обматерил комментатора Сергея Дурасова в подтрибунном помещении.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2022-2023/noyabr/kdk-rfs-diskvalifitsiroval-spartaka-gognieva-na-tri-matcha/
Спартак Гогниев
ФК Химки
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
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Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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Сочи

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