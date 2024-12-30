Экс-глава академии «Локомотива»: «В детском футболе ничего похожего на коррупцию не было»

Бывший директор академии «Локомотива», ныне известный агент Владимир Кузьмичев, ответил на вопрос об отношении к коррупционному скандалу в российском футболе.

«Большую часть своей карьеры я провел в системе подготовки игроков. Если брать детский или молодежный футбол, то там ничего даже похожего не было. Во-первых, от руководства клуба всегда стояла задача не выиграть определенный матч, а подготовить к концу сезона группу игроков, которая могла бы прийти в основу и составить конкуренцию тем футболистам, которые там находятся», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.