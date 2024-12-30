Мостовой пожелал «Спартаку» в 2025 году побед: «Есть хорошие шансы на чемпионство»

Бывший футболист СССР и России Александр Мостовой рассказал, что желает «Спартаку» в 2025 году.

«Спартаку» желаю как можно больше побед в 2025 году. У команды впервые за долгое время есть хорошие шансы на чемпионство», — сказал Мостовой «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 39 очками, «Зенит» идет вторым с таким же количеством баллов, уступая по дополнительным показателям. «Спартак» занимает третью строчку с 37 очками.