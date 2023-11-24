Экс-форвард «Ростова» Дулаев вспомнил о работе под руководством Гамулы

Бывший нападающий «Химок» и дубля «Ростова» Джамбулат Дулаев рассказал об опыте игры под руководством Игоря Гамулы.

«В плане тактики слабоват, он сам это признавал. Но физику сильно прокачивал: на сборах в Кисловодске неделю могли мяч не трогать, только бега. Мотивировал он тоже мощно: «Вы че, ... [блин], не мужчины?! Выйдете и ... [разорвите]! Играйте кость в кость!» Гамула вообще приветствовал «кость в кость». Один парень на тренировке сломал мизинец на ноге, а на следующий день игра. Врач сказал, что с такой травмой выходить нельзя. Василичу все равно: «Вколите обезбол, выдайте бутсы на размер больше — и пусть играет!» В итоге так и было», — цитирует Дулаева Sport24.

Гамула работал в системе ростовского клуба с 2011 по 2020 год. Он возглавлял основную и молодежную команды, а также занимал должность в селекционном отделе команды. В декабре 2021 года тренер ушел из жизни в возрасте 61 года.