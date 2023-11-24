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Экс-форвард «Ростова» Дулаев вспомнил о работе под руководством Гамулы

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Химок» и дубля «Ростова» Джамбулат Дулаев рассказал об опыте игры под руководством Игоря Гамулы.

«В плане тактики слабоват, он сам это признавал. Но физику сильно прокачивал: на сборах в Кисловодске неделю могли мяч не трогать, только бега. Мотивировал он тоже мощно: «Вы че, ... [блин], не мужчины?! Выйдете и ... [разорвите]! Играйте кость в кость!» Гамула вообще приветствовал «кость в кость». Один парень на тренировке сломал мизинец на ноге, а на следующий день игра. Врач сказал, что с такой травмой выходить нельзя. Василичу все равно: «Вколите обезбол, выдайте бутсы на размер больше — и пусть играет!» В итоге так и было», — цитирует Дулаева Sport24.

Гамула работал в системе ростовского клуба с 2011 по 2020 год. Он возглавлял основную и молодежную команды, а также занимал должность в селекционном отделе команды. В декабре 2021 года тренер ушел из жизни в возрасте 61 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-598667-eks-forvard-rostova-o-gamule-ne-ochen-lyubil-nerusskikh-rebyat-menya-nazyval-zverkom
ФК Ростов
Игорь Гамула
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
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25.11 15:15
Зенит – Сочи
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25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
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