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Экс-футболист «Зенита» Гарай завершил карьеру

17:41
Эсекиэль Гарай. Фото Reuters
Эсекиэль Гарай. Фото Reuters
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Защитник Эсекиэль Гарай объявил о завершении карьеры. В Instagram он опубликовал письмо, в котором объяснил, что завершает выступления из-за проблем со здоровьем.

«Сегодня я прощаюсь с карьерой профессионального футболиста. Должен признаться, что мне хотелось бы продолжить играть и я был убежден, что завершу позже, но все сложилось иначе», — написал Гарай.

Публикация от Ezequiel Garay (@ezequielgaray24)

Аргентинец выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год. В составе команды он становился чемпионом России (2014/15), обладателем Кубка (2015/16), а также Суперкубка страны (2015, 2016).

Последним клубом 34-летнего футболиста была «Валенсия». Вместе с командой он выиграл Кубок Испании (2018/19). Покинул клуб летом 2020 года и с тех пор находился в статусе свободного агента.

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