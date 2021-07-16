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«Зенит» реализовал около 1,5 тысячи билетов на Суперкубок России среди болельщиков команды

16:48
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«Зенит» продал около 1,5 тысячи билетов на матч Суперкубка России против «Локомотива».

«На данную минуту реализовано порядка 1,5 тысячи билетов, остается в свободной продаже еще чуть менее 500 штук», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы сине-бело-голубых.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» пройдет в субботу, 17 июля. Встреча состоится в Калининграде, начало — в 19.00 (мск). Стадион «Калининград» вмещает 35 тысяч зрителей, в связи с санитарно-эпидемиологическими нормами во время матча за Суперкубок трибуны могут быть заполнены максимум на 70 процентов.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11922289

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Иван Торопцев все материалы автора

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