«Зенит» реализовал около 1,5 тысячи билетов на Суперкубок России среди болельщиков команды

«Зенит» продал около 1,5 тысячи билетов на матч Суперкубка России против «Локомотива».

«На данную минуту реализовано порядка 1,5 тысячи билетов, остается в свободной продаже еще чуть менее 500 штук», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы сине-бело-голубых.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» пройдет в субботу, 17 июля. Встреча состоится в Калининграде, начало — в 19.00 (мск). Стадион «Калининград» вмещает 35 тысяч зрителей, в связи с санитарно-эпидемиологическими нормами во время матча за Суперкубок трибуны могут быть заполнены максимум на 70 процентов.