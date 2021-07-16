«Зенит» реализовал около 1,5 тысячи билетов на Суперкубок России среди болельщиков команды
16:48
«Зенит» продал около 1,5 тысячи билетов на матч Суперкубка России против «Локомотива».
«На данную минуту реализовано порядка 1,5 тысячи билетов, остается в свободной продаже еще чуть менее 500 штук», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы сине-бело-голубых.
Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» пройдет в субботу, 17 июля. Встреча состоится в Калининграде, начало — в 19.00 (мск). Стадион «Калининград» вмещает 35 тысяч зрителей, в связи с санитарно-эпидемиологическими нормами во время матча за Суперкубок трибуны могут быть заполнены максимум на 70 процентов.
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