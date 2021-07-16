Нобоа заявил, что «Сочи» необходимо усиление

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил «СЭ», что его команде требуются подписания новых футболистов.

— Только в пятницу прилетел. Мой летний отпуск продлился всего несколько дней, — рассказал «СЭ» Нобоа. — Уже успел отыграть 45 минут в матче с «Химками». Тренер спросил, успел ли я отдохнуть, готов ли выйти на поле? Сказал, что уже 26 июля начинается сезон, времени на отдых нет. Думаю, в следующем матче проведу уже 70 или 80 минут.

— Как ты считаешь, «Сочи» нужно усиление?

— Конечно нужно! Мы будем играть не только в чемпионате, но и в Лиге конференций. У нас не хватает футболистов уровня, который нужен.