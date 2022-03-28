Рауль Рианчо назвал уход Айртона огромной потерей для «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном уходе Лукаса Айртона из московского клуба.

«Уход Лукаса — будет огромной потерей для «Спартака». Такими классными защитниками нельзя разбрасываться. Клубу будет очень сложно его заменить. Мне жаль, что Айртон покидает «Спартак». Желаю ему удачи в дальнейшей карьере. Такие игроки, как он, сейчас на вес золота. Думаю, его ждет классное футбольное будущее!» — сказал Рианчо «СЭ».

Глава пресс-службы «Спатака» Дмитрий Зеленов заявил, что в «Спартак» действительно обратились по поводу возможного трансфера защитника Айртона.

Айртон перешел в «Спартак» из бразильского «Флуминенсе» в январе 2019 года. В составе красно-белых бразилец провел 108 матчей, забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.