Гаврилов не понял, почему Божович назвал себя легендой российского футбола

Экс-футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Миодрага Божовича, который заявил, что он является легендой российского футбола.

«Легендой называют тех людей, которые служили на благо российского футбола. А с какого боку он себя в их ряды приписал — непонятно. Почему он себя приписывает к российским легендам? Он ведь даже не гражданин нашей страны», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

54-летний специалист из Черногории был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».