Почему «Локо» нужно позвать Личку, а не Галактионова. Мнение агента Новикова
Агент Сергей Новиков считает главного тренера «Оренбурга» Марцела Личку идеальным вариантом для «Локомотива».
— «Локомотив» пока официально не назначил нового тренера.
— Думаю, для «Локо» Личка — идеальный вариант! Он говорит на четырех языках. Сам может донести до легионера свою мысль, в то же время общается с русскими ребятами. Человек всем доказал, что он способен давать результат не только в Белоруссии, но и в РПЛ. «Оренбург» играет в классный футбол, который обожают болельщики. Вот это сейчас и нужно «Локомотиву», чьи поклонники приуныли.
— А хватит ли ему авторитета для работы в «Локомотиве»?
— Для него нет авторитетов! Это первое. Во-вторых, он умеет создать химию в коллективе, умеет влезть в душу игроку, понять его, разобраться в человеке. Именно этого «Локо» и не хватало. Не было ауры, единения, чувства команды. Полная неразбериха в клубе, бардак, который творился в «Локо» после прихода специалистов «высокого класса»... Это же все сказывалось на настроении ребят. Им нужен простой, свой тренер. Личка и для иностранцев подойдет, и для россиян. Он уже шишек себе понабивал, авторитета ему хватит. Федотов же тоже пришел в ЦСКА, и никаких проблем с коллективом у него не возникло.
— Федотов несколько лет работает в РПЛ, а Личка только полсезона.
— Это не смущает. Сейчас уровень РПЛ просел. Можно быстро влиться в новую команду, начать выстраивать свою игру. В любом случае надо дать шанс человеку, который демонстрирует поистине яркий футбол. Зачем искать кого-то за рубежом? На мой взгляд, «Оренбург» смотрится интереснее, чем, например, тот же «Нижний Новгород», который возглавляет Михаил Галактионов.
— Которого сватают в «Локомотив».
— Считаю, знаний, опыта и регалий у Лички больше, чем у Галактионова. И приглашать Михаила только потому, что он россиянин, перспективный, — это одна история. Или все-таки рискнуть и дать шанс специалисту, который совместно с руководством клуба способен создать очень интересный проект, привлекающий к себе внимание зрителей, специалистов? «Локомотиву» пора возвращаться на былые позиции. Очень важно, чтобы все были заточены на результат. В «Оренбурге» сейчас так. И президент клуба, и спортивный директор думают только о команде. Личка уже два года живет в отеле рядом со стадионом. Это же тоже о чем-то говорит.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2