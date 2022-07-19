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Экс-футболист «Спартака» считает, что бразильцы в «Зените» не вредят российскому футболу

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил новые трансферы «Зенита».

«Ощущение, что такое количество бразильцев портит наш футбол? Они — качественные футболисты. Одно дело, если бы это были второсортные футболисты, которые не повышали бы уровень нашего футбола. А так это очень качественные игроки. Много легионеров, которые играют на хорошем уровне. Это не вредит нашему футболу. Наоборот, наши молодые футболисты должны учиться у мастеровитых легионеров», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Петербургский клуб пополнили два бразильских футболиста. Иван Куарежма и Густаво Мантуан перешли в клуб на правах аренды в рамках двусторонней сделки с бразильским «Коринтиансом».

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