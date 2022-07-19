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Сегодня, 16:05

В «Зените» рассказали о состоянии Мантуана после повреждения

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии новичка Густаво Мантуана.

«Завтра он приступит к индивидуальным тренировкам. Сроки восстановления? Про сроки никогда не говорят вслух — ни про медицинские, ни про тюремные», — сказал Медведев «СЭ».

В ночь с 5 на 6 июля Мантуан получил травму бедра в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Бока Хуниорс».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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