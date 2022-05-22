Карадениз о вылете «Рубина»: «Кто в этом виноват? Все! Главный тренер. Слуцкий просто не понял, куда попал»

Экс-футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз эмоционально отреагировал на вылет команды из РПЛ.

«Кто в этом виноват? Все! Главный тренер. Он хорошо пел, классная музыка звучала в клубных клипах, красивые соцсети. Еще много шуток, а потом — постоянная критика в адрес судей и разговоры именно об этом, а не о качестве игры. Думаю, Слуцкий просто не понял, куда попал, в какие город и команду. Леонид должен был объединять вокруг себя и коллектив, кто в Казани любит футбол — а таких много, — но ничего не получилось», — сказал Карадениз.