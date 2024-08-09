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Экс-футболист «Интера» Перальта оценил интерес «Спартака» к аргентинским игрокам

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Интера» и молодежной сборной Аргентины Сиксто Перальта поделился мыслями о возможных приобретениях «Спартака».

Ранее СМИ сообщали об интересе московской команды к полузащитникам Эсекьелю Фернандесу и Рамону Сосе, а также к форварду Пабло Солари.

«Эсекьель Фернандес действительно так хорош, как о нем пишут. На мой взгляд, он может стать основным футболистом сборной Аргентины, у него все для этого есть, он физически силен и обладает хорошей техникой. Рамон Соса — один из лучших игроков чемпионата Аргентины, на данный момент он очень хорош в плане игры 1 в 1. Думаю, что он уедет из Аргентины в ведущий чемпионат Европы в этом году. Пабло Солари — очень динамичный и быстрый футболист. Сейчас он играет в ведущем клубе Аргентины, я думаю он заиграет со своим набором качеств в любом клубе России», — цитирует Перальту Metaratings.ru.

После трех туров «Спартак» набрал 6 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Команду возглавляет сербский специалист Деян Станкович.

Источник: Metaratings.ru.
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ФК Спартак (Москва)
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