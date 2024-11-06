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Мостовой — об отказе «Спартака» в стажировке: «Сначала по-человечески обиделся, а потом забыл»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, какой была его первая реакция на отказ красно-белых в стажировке.

После отказа от «Спартака» у Мостового появился вариант с прохождением стажировки в «Динамо». В среду, 6 ноября, он побывал на тренировке бело-голубых в Новогорске.

«Спартак» у меня всегда был на первом месте. Это нормально, как и у любого футболиста, который провел много лет в одной команде. Когда попал в больницу, а попал я экстренно, как многие знают, из стана «Спартака» пришла неприятная новость. Не знаю, почему отказали. Кому-то что-то не понравилось. (Смеется.) Я даже не вникал. Сначала по-человечески обиделся, а потом забыл. Футбол везде одинаковый. Сразу пошли предложения. Первое, что я сделал — позвонил Ролану Гусеву, потому что мы давно знакомы. Он сказал: «Конечно, приходи». Задача моей стажировки — посмотреть, пообщаться, что-то приметить, записать. Приятно окунуться в эту атмосферу, все-таки много лет назад закончил. Хочется быть поближе к футболу», — сказал экс-футболист в видео, опубликованном в Telegram-канале «Динамо».

Мостовому 56 лет, игровую карьеру он завершил в 2005 году. В качестве игрока он также выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».

Источник: https://t.me/fcdynamo/27610
Александр Мостовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
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