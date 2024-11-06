Мостовой — об отказе «Спартака» в стажировке: «Сначала по-человечески обиделся, а потом забыл»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой рассказал, какой была его первая реакция на отказ красно-белых в стажировке.

После отказа от «Спартака» у Мостового появился вариант с прохождением стажировки в «Динамо». В среду, 6 ноября, он побывал на тренировке бело-голубых в Новогорске.

«Спартак» у меня всегда был на первом месте. Это нормально, как и у любого футболиста, который провел много лет в одной команде. Когда попал в больницу, а попал я экстренно, как многие знают, из стана «Спартака» пришла неприятная новость. Не знаю, почему отказали. Кому-то что-то не понравилось. (Смеется.) Я даже не вникал. Сначала по-человечески обиделся, а потом забыл. Футбол везде одинаковый. Сразу пошли предложения. Первое, что я сделал — позвонил Ролану Гусеву, потому что мы давно знакомы. Он сказал: «Конечно, приходи». Задача моей стажировки — посмотреть, пообщаться, что-то приметить, записать. Приятно окунуться в эту атмосферу, все-таки много лет назад закончил. Хочется быть поближе к футболу», — сказал экс-футболист в видео, опубликованном в Telegram-канале «Динамо».

Мостовому 56 лет, игровую карьеру он завершил в 2005 году. В качестве игрока он также выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес».