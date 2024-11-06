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Сегодня, 18:10

Тикнизян признался, что ни разу в жизни не пробовал алкоголь

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян в разговоре с «СЭ» заявил, что никогда в жизни не употреблял алкоголь.

— Антон Миранчук рассказывал, что может потратить 50 тысяч рублей на бутылку вина. Какое самое дорогое вино ты пил?

— Ни разу в жизни не употреблял алкоголь, не курил и не принимал запрещенные вещества. И всем советую этого не делать. Даже вино я никогда в жизни не пробовал. И второе, моими финансами занимаемся моя жена, — сказал Тикнизян «СЭ».

Тикнизян в сезоне-2024/25 провел за «Локомотив» 18 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.

Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Джон Кордоба

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Алексей Батраков

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П
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Алексей Батраков

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Динамо Мх

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