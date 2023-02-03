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Мостовой о жалобе «Зенита» в CAS после матча со «Спартаком»: «После драки кулаками не машут»

Мостовой прокомментировал новость о том, что «Зенит» направили жалобу в CAS после драки с игрокам «Спартака»
Руслан Минаев
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Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что «Зенит» направили жалобу в CAS, чтобы оспорить решение апелляционного комитета РФС.

«Есть ли смысл от обращения «Зенита"в CAS? Нет, конечно. Никакого смысла нет. Тем более в текущей обстановке, последние апелляции наших клубов это наглядно показывают. Я даже не понял, зачем это нужно «Зениту». Зачем эта апелляция спустя два месяца? После драки кулаками не машут. Почему только спустя два месяца они решили подать такое заявление и обжаловать шесть матчей дисквалификации? Странно, что они серьезно рассчитывают, что там поменяют причину и скостят наказание на наименьший срок. Хотеть можно что угодно, но сейчас любая камера покажет все: что виновные верно наказаны и что никакого уменьшения срока отстранения не будет. Понимаю, обидно терять важных игроков, но думать надо было тогда. А сейчас, после драки кулаками не машут», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил в силе все дисквалификации по итогам драки в матче «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти — 4:2) в Кубке России. КДК отстранил Малкома, Барриоса и Родригао, Николсона, Соболева и Селихова на шесть матчей.

Источник: betonmobile.ru
Александр Мостовой
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
8
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Факел

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Торпедо М

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