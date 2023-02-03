Зобнин: «Все в «Спартаке» переживают из-за Промеса»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об отсутствии нападающего красно-белых Квинси Промеса на зимних тренировочных сборах команды в ОАЭ.

Руководство «Спартака» разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

«Конечно, мы все переживаем. Надеемся, что Промес скоро вернется к команде, — цитирует Sport24 Зобнина. — И игроки, и тренерский штаб на связи с Квинси. Конечно, и он скучает, и мы. Нам его не хватает как лидера, и его шуток, в том числе».

В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.