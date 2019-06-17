Экс-форвард "Зенита" и "Анжи" – на просмотре в "Рубине"

На просмотре в "Рубине" находится нападающий Павел Долгов, информирует клубный Твиттер. Прошлый сезон 22-летний форвард провел в "Анжи", забил 3 гола в 24 матчах.

Долгов начал свою карьеру в "Зените", в "Анжи" он перешел в февраля 2017 года.

22-летний экс-нападающий «Зенита» и «Анжи» Павел Долгов – на просмотре в составе нашей команды 🔎 pic.twitter.com/DMQSw1X4DO — «Рубин» Казань (@fcrk) 17 июня 2019 г.

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