Экс-арбитр РПЛ вызвал экс-капитана сборной Широкова на поединок по правилам ММА

Бывший арбитр Игорь Федотов вызвал на бой по правила ММА экс-капитана сборной России Романа Широкова. Ранее Широков избил судью Никиту Данченкова во время любительского футбольного турнира.

«Всем привет! Меня зовут Игорь Федотов, бывший арбитр премьер-лиги, — сказал Федотов. — И сегодня я хочу вызвать на поединок по правилам ММА Романа Широкова после тех событий, где он избил арбитра на футбольном поле. Поэтому Роман, я тебя вызываю со всеми причандалами, с секундантами. Я сниму ринг, вызову врачей, потому что я постараюсь, чтобы ты на своих ногах оттуда не ушел. Если ты такой крутой, ты должен принять мой вызов».

После инцидента Широков был отстранен от эфиров на «Матч ТВ», где он в последнее время был экспертом.