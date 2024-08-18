Лапочкин назвал ужасным поведение спортдира «Оренбурга»: «Надеюсь, дисциплинарные органы защитят арбитров»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии «СЭ» отреагировал на агрессивное поведение спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева по отношению к судьям матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Ужасное, абсолютно недопустимое поведение спортивного директора «Оренбурга». Я убежден, что комитет по этике и КДК вынесут суровое решение данному инциденту, так как все зафиксировано в протоколе матча. То, что сделал Дмитрий, не красит ни город, ни футбольный клуб «Оренбург» ни его самого. Очень надеюсь, что наши дисциплинарные органы защитят арбитров», — сказал Лапочкин «СЭ».

После матча с «Ростовом» Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.

(Константин Передерий)