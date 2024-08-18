Кордоба готов принять участие в матче «Краснодара» против «Пари НН»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба готов принять участие в матче пятого тура РПЛ против «Пари НН», сообщает «РБ Спорт». Футболист восстановился от травмы.

В этом сезоне 31-летний Кордоба принял участие в двух играх, но результативных действий не совершил.

После четырех туров чемпионата России команда набрала шесть очков. В следующем туре «Краснодар» сыграет дома с «Пари НН». Матч состоится сегодня, 18 августа.