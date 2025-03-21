Экс-арбитр Захаров — о давлении бандитов в 90-е: «С одной стороны измайловские, с другой — подольские»
Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «СЭ» рассказал, какие гости заглядывали к нему в судейскую.
— Вы вспомнили Левникова. Бывший президент ЦСКА Шахруди Дадаханов рассказывал: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по 5 тысяч долларов, чтобы судил честно».
— У меня тоже была история, когда занесли с двух сторон. Сейчас уже могу рассказать. Я судил матч «Кубани» с «Лучом». С одной стороны измайловские, с другой — подольские. Без фамилий. 90-е!
— Все понятно. А дальше?
— Прессуют с двух сторон: «Нужно!» Говорю им: «Пацаны, вы разберитесь между собой». Вот то же самое — приносят прямо в судейскую: «Суди честно, футбол посмотрим».
— Вы и отсудили без симпатий?
— Да. Я сказал лайнсменам и инспектору: «Если кто-то из вас хоть раз ошибется, я лично буду пять минут в воздухе держать!» Ну и пошел футбол.
— Как сыграли?
— На последней минуте краснодарцы забили.
— Обошлось без пенальти?
— Вообще ничего. Вот вы вспомнили — ЦСКА, «Локомотив»... Я же тоже был чуть-чуть в «Локомотиве». Стал самым дорогим футболистом в стране, когда меня с Дальнего Востока забирали.
— Кажется, 36 миллионов.
— Уже не помню, сколько миллионов. Но стал самым дорогим. У меня заметка осталась из вашей газеты.
— «СЭ» ошибиться не мог.
— Меня, какого-то непонятного защитника, брали за такие деньги!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1