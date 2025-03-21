Экс-арбитр Захаров — о давлении бандитов в 90-е: «С одной стороны измайловские, с другой — подольские»

Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «СЭ» рассказал, какие гости заглядывали к нему в судейскую.

— Вы вспомнили Левникова. Бывший президент ЦСКА Шахруди Дадаханов рассказывал: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по 5 тысяч долларов, чтобы судил честно».

— У меня тоже была история, когда занесли с двух сторон. Сейчас уже могу рассказать. Я судил матч «Кубани» с «Лучом». С одной стороны измайловские, с другой — подольские. Без фамилий. 90-е!

— Все понятно. А дальше?

— Прессуют с двух сторон: «Нужно!» Говорю им: «Пацаны, вы разберитесь между собой». Вот то же самое — приносят прямо в судейскую: «Суди честно, футбол посмотрим».

— Вы и отсудили без симпатий?

— Да. Я сказал лайнсменам и инспектору: «Если кто-то из вас хоть раз ошибется, я лично буду пять минут в воздухе держать!» Ну и пошел футбол.

— Как сыграли?

— На последней минуте краснодарцы забили.

— Обошлось без пенальти?

— Вообще ничего. Вот вы вспомнили — ЦСКА, «Локомотив»... Я же тоже был чуть-чуть в «Локомотиве». Стал самым дорогим футболистом в стране, когда меня с Дальнего Востока забирали.

— Кажется, 36 миллионов.

— Уже не помню, сколько миллионов. Но стал самым дорогим. У меня заметка осталась из вашей газеты.

— «СЭ» ошибиться не мог.

— Меня, какого-то непонятного защитника, брали за такие деньги!