Судейство

21 марта, 08:20

Игорь Захаров: «Лада» в 1993 году расплачивалась с судьями новыми «Жигулями»

Юрий Голышак
Обозреватель

Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «СЭ» рассказал о переходном турнире 1993 года за выход в высший дивизион чемпионата России.

— Вы ведь поучаствовали в легендарном переходном турнире 1993 года?

— А то!

— Ой, как интересно.

— Нас там судья Валя Иванов размазал. Весь Приморский край потом петиции писал: «Луч» убили!» Я в том переходном турнире два гола забил, между прочим.

— Как Иванов размазал-то?

— А все не просто так. Валя мне потом по пьяни признался, уже годы спустя. Инспектором у него был Александр Васильевич Табаков, уважаемый человек. До этого на какой-то игре снизил Валентину оценку: «У тебя люди на поле матерятся, а ты ничего не делаешь, игрой не управляешь». В английском-то скажешь «****», и все. Больше ничего нет. В русском что хочешь завернуть можно!

— Это прекрасное наблюдение, Игорь Николаевич.

— Так слушайте, что было дальше. Я своему партнеру кричу: «Твою мать, открываться будешь?!» Иванов подбегает, мне красную карточку — на! На 32-й минуте!

— Глазам поверили?

— Я даже не понял, что случилось. Хорошо, был у нас Марат Галимов из Читы. Забил в самом конце. Очков мы тогда набрали поровну с Тюменью, но чего-то не хватило.

— Представляли перед этой пулькой, что вас ждет?

— Я догадывался. Как говорили, за «Ладой» из Тольятти тренер Гармашов пригнал автовозы с новыми «Жигулями». Расплачиваться с судьями. Было там машин 200. Естественно, «Лада» прошла куда хотела. Да, веселые были времена! До сих пор не понимаю, как мы вообще выжили? Ведь везде бандиты были, в каждой команде! Чего только не творили!

Игорь Захаров.«Безбородова подставили. И раздавили как таракана». Громкое интервью экс-арбитра Игоря Захарова

Игорь Захаров
