Игорь Захаров: «Лада» в 1993 году расплачивалась с судьями новыми «Жигулями»
Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «СЭ» рассказал о переходном турнире 1993 года за выход в высший дивизион чемпионата России.
— Вы ведь поучаствовали в легендарном переходном турнире 1993 года?
— А то!
— Ой, как интересно.
— Нас там судья Валя Иванов размазал. Весь Приморский край потом петиции писал: «Луч» убили!» Я в том переходном турнире два гола забил, между прочим.
— Как Иванов размазал-то?
— А все не просто так. Валя мне потом по пьяни признался, уже годы спустя. Инспектором у него был Александр Васильевич Табаков, уважаемый человек. До этого на какой-то игре снизил Валентину оценку: «У тебя люди на поле матерятся, а ты ничего не делаешь, игрой не управляешь». В английском-то скажешь «****», и все. Больше ничего нет. В русском что хочешь завернуть можно!
— Это прекрасное наблюдение, Игорь Николаевич.
— Так слушайте, что было дальше. Я своему партнеру кричу: «Твою мать, открываться будешь?!» Иванов подбегает, мне красную карточку — на! На 32-й минуте!
— Глазам поверили?
— Я даже не понял, что случилось. Хорошо, был у нас Марат Галимов из Читы. Забил в самом конце. Очков мы тогда набрали поровну с Тюменью, но чего-то не хватило.
— Представляли перед этой пулькой, что вас ждет?
— Я догадывался. Как говорили, за «Ладой» из Тольятти тренер Гармашов пригнал автовозы с новыми «Жигулями». Расплачиваться с судьями. Было там машин 200. Естественно, «Лада» прошла куда хотела. Да, веселые были времена! До сих пор не понимаю, как мы вообще выжили? Ведь везде бандиты были, в каждой команде! Чего только не творили!
