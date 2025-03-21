Экс-арбитр Захаров: «Розетти слетал в Красноярск — и пять дней не выходил на работу»

Экс-арбитр ФИФА Игорь Захаров в интервью «СЭ» рассказал о бывшем главе департамента судейства и инспектирования РФС Роберто Розетти.

— Розетти приходил на работу ближе к обеду. Чистил зубы — отправлялся в столовую. Возвращался — снова чистил зубы... Я не выдержал, спрашиваю: «А когда работать будем?»

— Что в ответ?

— Усмешка. Я отвечал за вторую лигу и женский футбол. Однажды скачал в интернете карту России, разрисовал по регионам вторую лигу. Кто где играет. Принес, разложил перед Розетти: «Ты вообще понимаешь, что это такое?» — «Нет, не понял...» Это, говорю, Россия.

— Так и не дошло?

— Был в Красноярске руководителем такой Евтушенко. Прошу его: «Слушай, пригласи мистера Розетти погостить к себе в Красноярск. Встреть как полагается». Что это было!

— Что же?

— Розетти вернулся из Красноярска — пять дней не выходил на работу.

— Так напоили?

— Не знаю, что с ним там делали. Но, видимо, по полной программе. Пять дней себя собирал! Мне даже стало неловко: «Кто-нибудь знает, где наш руководитель? Итальянец-то в России?»

— Это уморительно.

— Вам смешно, а мне не очень. Это ведь все правда.

— Хоть что-то хорошее Розетти сделал?

— Думаю, нет. Не думаю, что Розетти был искренен. Читал лекции, толковал о разной форме для судей. Меня это раздражало! Что-то оранжевое, похожее на купальник, желтое... Чего только не придумают.