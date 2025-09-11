ЦСКА в четверг подпишет контракт с Кармо до 2030 года

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Сан-Паулу» Энрике Кармо успешно прошел медицинский осмотр и физические тесты. Сегодня, 11 сентября, планируется подписание контракта до 2030 года.

10 сентября 18-летний Кармо прибыл в Москву для завершения перехода в ЦСКА.

По информации «СЭ», сумма трансфера составит 6 миллионов евро.