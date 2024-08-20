Егоров считает, что судья в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо» допустил помарки в пользу «Пари НН»

Бывший российский арбитр Игорь Егоров рассказал, что думает о работе судьи Яна Бобровского в матче третьего тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

«Там тоже было много разговоров о неправильных подсказках помощника на ВАР Рафаэля Шафеева. Но позвольте, у Бобровского должна иметься своя голова на плечах. Он-то куда смотрел? В любом случае отвечает за все главный. Ведь еще недавно никаких повторов вовсе не существовало и люди сами выносили вердикты, а не ждали подсказки. Теперь же мы получили коллективную безответственность. Допускать подобное нельзя. Представьте, если в магазине за недостачу будут расплачиваться все продавцы», — цитирует Егорова RT.

Ранее Егоров назвал причины судейских скандалов на старте сезона РПЛ.