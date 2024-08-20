Ненахов о возвращении Николича в РПЛ: «Он точно усилил тренерский мостик нашего чемпионата»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал «СЭ» возращение Марко Николича в РПЛ.

«Марко Николич — сильный тренер. Он точно усилил тренерский мостик российского чемпионата. Хорошо, что он вернулся в Россию и снова здесь работает. К сожалению, не получилось с ним поговорить перед и после матча с ЦСКА», — сказал Ненахов «СЭ».

Николич тренировал «Локомотив» с июня 2020 по октябрь 2021 года. С июня 2024-го 45-летний специалист возглавляет ЦСКА.