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17 марта, 17:01

Егоров прокомментировал информацию о встрече представителей «Спартака» с руководством судейского корпуса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал информацию о встрече руководства и тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса.

«Есть руководители судейства, есть руководители РФС. Если всех их устраивает подобный формат встреч, когда даже судьи присутствуют, то их дело. Возможно, современный подход. Главное, чтобы это были мирные диалоги и чтобы они не переросли в баталии. Без ошибок никто и никогда не судил. Главное, чтобы в работе судей не было предвзятости. В период моей работы такие встречи не практиковались. Даже были исключены. Чтобы руководство судейского корпуса вело встречи с руководством клуба — точно нет. Теперь, думаю, другие команды захотят пообщаться с арбитрами. «Спартак» защищает себя всеми возможными способами. Если им можно, почему нельзя остальным? Если разрешили, значит, можно. И нужно», — приводит слова Егорова «РБ Спорт».

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней принимали участие главный тренер клуба Гильермо Абаскаль с помощниками, а со стороны судей были глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков.

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-egorov-vstrecha-rukovodstva-spartaka-s-sud-yami-v-moe-vremya-e-to-by-lo-isklyucheno/
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ФК Спартак (Москва)
Игорь Егоров
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
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ЦСКА – Зенит
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