Агент Соу заявил, что «Анкарагюджю» не будет выкупать игрока

Футбольный агент Луиджи Соррентино заявил, что речь о выкупе Али Соу со стороны «Анкарагюджю» не идет.

«Анкарагюджю» не будет выкупать Али», — приводит слова Соррентино «РБ Спорт».

28-летний нападающий «Ростова» Али Соу приостановил контракт и отправился в аренду в «Анкарагюджю».

В нынешнем сезоне Али Соу провел 22 матча в составе «Анкарагюджю», забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 2,7 миллиона евро.