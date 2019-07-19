Егор Сорокин: "Отличия есть, но сравнивать Шаронова и Бердыева не хочу и не буду"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин в интервью "Известиям" отказался сравнивать Курбана Бердыева​ и нынешнего тренера Романа Шаронова. Также он добавил, что пока игрокам не хватает немного физической формы.

– По первому матчу можно сказать, что игроки и тренеры адаптировались друг к другу в новом составе?

– Наверное, тяжело было в том моменте, когда нам гол забили. Потому что чуть-чуть подсели морально. Но самое главное, что отреагировали на этот пропущенный мяч. Не стали сбавлять обороты и тоже забили гол. После этого была еще сложная концовка встречи. Может быть, пока немножко не хватает физической формы на заключительный отрезок матча.

– Есть желание доказать, что "Рубин" рано списали со счетов после ухода Курбана Бердыева и ряда ведущих футболистов?

– Честно говоря, не обращали внимания на разговоры. Мы готовимся к играм тем составом, который есть. В команду приходят новички, в целом хорошие футболисты. Поэтому не скажу, что "Рубин" как-то посыпался в плане подбора игроков.

– Каково было готовиться к сезону, имея чуть больше двух недель?

– Не тяжело. Я ведь в начале июня был еще в расположении сборной. Потом получил достаточное время для отдыха, поэтому начал готовиться к сезону в полную силу. Да и за счет тренировок в сборной по окончании чемпионата России не успел растерять форму. Но нужно еще чуть-чуть добрать "физику" через игры.

– Как изменилась игра команды в обороне при Шаронове по сравнению с Бердыевым?

– Я думаю, некорректно так сравнивать. Раньше "Рубин" играл в пять защитников, сейчас – в четыре. Поэтому отличия есть, но сравнивать не хочу и не буду.

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