Хусаинов считает, что судья верно удалил Черникова в матче со «Спартаком»

Бывший судья Сергей Хусаинов заявил, что полузащитник «Краснодара» Александр Черников был справедливо удален в матче второго тура РПЛ со «Спартаком» (1:4).

«Первое движение ногой со стороны Черникова оказалось неигровым. Он агрессивно ударил Виктора Мозеса в область паха, а потом ладонью — в район шеи. Но опять же движение было полностью осознанным и не имело к футболу никакого отношения. Кирилл Левников вынес правильный вердикт», — приводит слова Хусаинова RT.

Черников получил красную карточку в первом тайме матча со «Спартаком» за отмашку в борьбе с хавбеком соперника Мозесом.