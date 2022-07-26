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Хусаинов — об удалении Черникова в матче со «Спартаком»: «Судья вынес правильный вердикт»

Хусаинов считает, что судья верно удалил Черникова в матче со «Спартаком»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший судья Сергей Хусаинов заявил, что полузащитник «Краснодара» Александр Черников был справедливо удален в матче второго тура РПЛ со «Спартаком» (1:4).

«Первое движение ногой со стороны Черникова оказалось неигровым. Он агрессивно ударил Виктора Мозеса в область паха, а потом ладонью — в район шеи. Но опять же движение было полностью осознанным и не имело к футболу никакого отношения. Кирилл Левников вынес правильный вердикт», — приводит слова Хусаинова RT.

Черников получил красную карточку в первом тайме матча со «Спартаком» за отмашку в борьбе с хавбеком соперника Мозесом.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1029784-husainov-chernikov-udalenie-spravedlivoe
Александр Черников
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Сергей Хусаинов
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