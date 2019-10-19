Эдуардо Докампо: «Стало сюрпризом, что «Спартак» отдал мяч «Рубину»

Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после гостевого матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0) не стал оценивать дебют нового тренера красно-белых Доменико Тедеско.

— Одно очко — это повод быть довольными, но по игре, думаю, мы заслуживали чуть-чуть большего, — сказал Докампо. - У нас было преимущество по владению мячом, были моменты — но этого не хватило.

— Трудно ли было готовиться к «Спартаку», у которого поменялся тренер?

— Когда информации нет, надо готовиться ко всему. Это труднее, чем когда знаешь, как команда играет. Мы проанализировали то, как играл «Шальке» при Тедеско. Для нас стало сюрпризом, что «Спартак» отдал нам мяч, но мы связываем это с тем, что при анализе соперник увидел наши проблемы при переходе от атаки к обороне.

— Как оцените Тедеско?

— Не мне его оценивать.

— Почему мало играет Егор Сорокин?

— Потому что есть другие защитники, которых мы предпочитаем.

— Но это как-то связано с его вероятным переходом в «Краснодар»?

— Нет, конечно, нет.

— Сорокин — кандидат а сборную России.

— У нас все кандидаты — Костя Плиев, Уремович... (Игорь Рабинер)

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