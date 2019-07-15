Эдуардо Декампо: "Пенальти "Локо" был не совсем чистый"

Тренер "Рубина" Эдуардо Декампо прокомментировал ничью с "Локомотивом" в 1-м туре чемпионата России.

– "Локомотив" изначально владел инициативой. У нас было преимущество за счет индивидуально сильных игроков. Таких, как братья Миранчуки, например. У нас были проблемы, но мы смогли с ними справиться и забить ответный гол.

– Пенальти повлиял на команду?

– Для команды это хорошо. Но это была ситуация, когда не должно было быть пенальти. Я так понимаю, что это не совсем "чистый" пенальти.

– Почему Кварацхелию с первых минут не выпустили?

– Может быть и так. Но помимо того, что на него было дополнительное давление, он физически не готов на 90 минут. (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020